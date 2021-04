Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 11 avril 2021

Temps partiellement nuageux, puis les nuages seront denses, sur les régions de l’extrême Nord et de l’Ouest, avec possibilité de chute des pluies faibles et locales.

Vent fort soufflant sur les zones côtières et le Sud, durant cette journée, avec une vitesse de 60 km / h. Vent accompagné de tourbillons de sable localement au Sud.

Des bulletins d’alerte sont publiés pour la navigation et la pêche. Mer très agitée.

Les températures seront en hausse, oscillant entre 20 et 25 degrés au Nord et dans les hauteurs, ainsi que dans les zones côtières. Elles varieront entre 26 et 31 degrés dans le reste des régions, et elles atteindront 35 degrés à El Borma et Borj El Khadra.