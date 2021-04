2021-2022 année de la culture tuniso-égyptienne : Concert Lotfi Bouchnaq et Rihem Abdelhakim à la maison de l’opéra de Zamalek

L’ambassade de Tunisie au Caire a informé qu’un concert se tiendra ce soir à la maison de l’opéra de Zamalek. Le concert sera animé par le chanteur tunisien Lotfi Bouchnak accompagné de l’artiste égyptiennne Rihem Abdelhakim.

Le spectacle qui aura lieu dimanche (18h00 heure égyptienne et 17h00 heure tunisienne) s’inscrit dans le cadre de la visite du Président de la république tunisienne en Egypte (9-11 avril 2021) et de la proclamation par les Président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, et de son hôte le président Kaïs Saïed, de l’année 2021-2022, année de la culture tuniso-égyptienne.

Au cours d’une conférence de presse commune, tenue samedi au Palais présidentiel al-Ittihadiya, au Caire, Al-Sissi a encore indiqué avoir examiné avec le président Saïed les moyens d’améliorer les divers aspects de la coopération culturelle entre les deux pays. Le but étant de renforcer le rapprochement entre les deux peuples, a ajouté Al-Sissi.

Le Président égyptien a encore relevé le rôle important de la culture dans la lutte contre l’extrémisme idéologique dont font face les pays de la région.

Saïed et Al-Sissi ont indiqué l’activation des manifestations culturelles et artistiques communes en Egypte et en Tunisie, de façon à ce qu’elles reflètent les relations historiques qui existent entre les deux peuples frères et contribuent à faire rayonner le patrimoine culturel et civilisationnel des deux pays.

Au premier jour de sa visite en Egypte, Saïed a visite, vendredi, le Musée national de la civilisation égyptienne (NMEC) près du Caire, inauguré le samedi 4 avril lors d’un grand défilé intitulé la ” Parade dorée des pharaons”.