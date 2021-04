LCA (6e journée/Phase de poules) : L’Espérance de Tunis pour terminer leader du Groupe D

L’Espérance sportive de Tunis aura l’occasion demain samedi, en recevant le MC Alger pour le compte de la 6e et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique, de terminer en tête du groupe D.

Ayant déjà composté son billet pour les quarts de finale, le seul représentant tunisien dans la plus prestigieuse des compétitions africaines, cherchera, également, à faire oublier à ses supporters la défaite essuyée lors de la 5e journée face au Teungueth FC du Sénégal à Dakar (1-2), pour se repositionner en tant que sérieux prétendant au titre.

L’Espérance de Tunis est en tête du groupe D avec 10 points, devant son adversaire de dimanche, le MC Alger (8 points), tandis que les Egyptiens du Zamalek occupent le 3e rang avec 5 points. Les Sénégalais de Teungueth sont derniers avec un seul point et ont perdu tout espoir de qualification.

Et bien que le point de nul soit suffisant pour les sang et or et leur adversaire algérien pour passer ensemble en quart de finale, les deux équipes n’épargneront pas d’effort pour chercher la victoire et conforter leur position en tête du groupe.

Le MC Alger avait, rappelle-t-on, laissé filer une chance de qualification depuis la 5e journée, en s’inclinant devant le Zamalek d’Egypte (0-2), ce qui l’enjoint à aller chercher au moins le point du nul à Tunis pour assurer sa qualification.

De leur côté, les Zamalkaouis seront devant l’obligation de gagner face aux Sénégalais et espérer un faux pas des Algériens pour passer en quart.

Le MC Alger jouera demain sous la houlette du coach Abdelkader Omrani et sera privé de plusieurs de ses joueurs tels Abdelhaq Abdelhafidh, Mehdi Ben Aljia, Nabil Laamara, Nabil Saadou et Chamseddine Harraq pour des raisons de santé et autres disciplinaires.

Pour sa part, la formation espérantiste sera privée des services de Cedric Gbo et Elyes Chetti pour blessures et de Mohamed Ali Yaakoubi pour une sanction disciplinaire.

Le coach Mouine Chaabani profitera de la confrontation de samedi pour donner du temps de jeu à certains éléments et mettre au repos d’autres afin de les préserver des avertissements.

La rencontre dont le coup d’envoi sera donné à 17h00, au stade de Radès, sera dirigée par l’arbitre sud-africain Victo Gomez.