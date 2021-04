Eclaircissements concernant le match JSK à l’USBG du samedi 3 avril 2021

Suite à la décision de Promocote d’annuler et de rembourser l’ensemble des paris relatifs au match opposant la JSK à l’USBG, du 3 avril 2021, nous tenons à porter à la connaissance de nos chers adhérents et de l’opinion publique sportive que cette décision a été dictée par le nombre manifestement élevé et inhabituel des paris ainsi que des sommes importantes misées sur le résultat de cette rencontre.

Cette situation a engendré auprès des opérateurs de Promocote un doute certain et des suspicions réelles sur les raisons de ces mises exponentielles.

Dans ce cadre, il nous a été permis de constater une augmentation substantielle des mises dans la totalité des points de vente Promocote, ainsi que sur notre site officiel sur le résultat du match susvisé, et ce, de manière totalement disproportionnée avec les anciens matches impliquant les deux Clubs, ou tout autre match tous championnats confondus.

Cela étant, et dans le strict respect des conditions générales d’utilisation (cf. article 11 et 12) dûment approuvées par nos adhérents lors de leur inscription, et en parfaite conformité avec les pratiques et standards internationaux applicables dans le secteur des paris sportifs, nous avons jugé propice, pour la préservation des droits de notre société, son image et celle de ses adhérents, d’annuler les paris portant sur le match en question.

Il importe de noter, à ce titre, que cette annulation était décidée avant l’entame de la rencontre, mais n’a pu être mise en place techniquement puis communiquée au public, via notre page facebook, qu’à la 64ème minute du match, alors que le score était de 2 – 1 pour l’USBG.

Nous tenons aussi à informer le public sportif que cette décision n’est point arbitraire, mais justifiée par des faits et des données largement étayés et documentés dans la base de données de Promocote.

Nous demeurons, bien entendu, à la disposition des autorités compétentes pour leur communiquer toutes les données en notre possession à l’effet de les aider à mener les investigations qu’elles jugeraient utiles.

Il importe de préciser, par ailleurs, que le Communiqué de Promocote du 3 avril 2021 n’a nullement vocation à émettre une quelconque accusation à l’égard de toute association, dirigeant ou partie déterminée, mais vise à exprimer un doute réel et sérieux sur le déroulement des paris. Et ce, quelques heures avant le début de la rencontre par un nombre extrêmement élevé de parieurs et moyennant des mises inhabituelles dont la majorité porte sur le score de 3 -1 en faveur de l’USBG.

En définitive, Promocote informe le public qu’elle est dûment constituée conformément aux lois et réglementations en vigueur en Tunisie, et ce, pour avoir :

• Obtenu une déclaration d’investissement auprès de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) pour l’exercice de l’activité de paris sportifs ;

• Eté immatriculée auprès de l’administration fiscale tunisienne ;

• Eté immatriculée auprès du Registre National des Entreprises.

La validité des activités de Promocote a été aussi reconnue par (i) les tribunaux tunisiens statuant aussi bien en référé que sur le fond, qui ont débouté les demandes d’arrêt de nos activités, ainsi que (ii) par les lois tunisiennes en vigueur et notamment la loi de finances de l’année 2021.

La Société Promocote, 100% tunisienne, contribue aujourd’hui activement au développement des paris sportifs en Tunisie à travers une plateforme hautement performante et traçable qui permettra sûrement aux pouvoirs publics, au même titre que les autres sociétés dûment immatriculées en Tunisie, de lutter au mieux contre les paris illégaux effectués souvent au bénéfice de sociétés occultes.

La validité de notre existence et la légalité de nos opérations sont établies et étayées par des documents juridiques probants que nous avons d’ores et déjà soumis aux juridictions de fonds et que nous nous engageons à mettre à la disposition de toute autre autorité compétente.