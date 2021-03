CAN 2021 : Sierra Leone-Bénin reporté au mois de juin (CAF)

La Commission d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF a décidé de reporter le match des éliminatoires de la CAN: Cameroun 2021, entre la Sierra Leone et le Bénin à la prochaine fenêtre internationale de la FIFA en juin 2021, annonce la CAF, mercredi sur son site internet officiel.

La rencontre devait initialement se tenir rmardi 30 mars 2021 à Freetown.

La décision de la Commission a été prise après examen des rapports officiels des incidents ayant compromis la tenue du match à l’heure prévue.

Compte tenu du fait que la rencontre était prévue au dernier jour de la fenêtre FIFA et que la reprogrammer au lendemain, mercredi, aurait affecté le retour prévu des joueurs dans leurs clubs respectifs, la Commission a donc estimé que l’organisation du match au cours de la prochaine fenêtre internationale est la meilleure option, précise la même source

Le match entre la Sierra Leone et le Bénin, comptant pour le groupe L décisif pour la qualification à la CAN, ne s’est pas joué mardi., les Béninois ont remis en cause les six cas positifs au Covid-19 détectés dans leur effectif et refusé de jouer le match.

Le Bénin occupe la deuxième place avec 7 points devant la Sierra Leone (4 pts).

Le Nigéria rappelle-t-on, déjà qualifié avant la 6e journée, s’était largement imposé (3-0), mardi à Lagos devant le Lesotho, éliminé.