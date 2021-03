Hichem Mechichi s’entretient au téléphone avec son homologue égyptien

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a eu un entretien téléphonique, dimanche après-midi, avec son homologue égyptien, Mustapha Kamel Madbouli, au cours duquel il lui a exprimé ainsi qu’au peuple égyptien ses sincères sentiments de compassion à la suite de la collision ferroviaire, survenue vendredi, et de l’effondrement d’un immeuble, samedi, dans le quartier de Gesr Suez, au Caire.

Mechichi a, également, transmis ses condoléances aux familles des victimes et souhaité prompt rétablissement aux blessés.

Par ailleurs, le chef du gouvernement s’est enquis de la situation de l’Ever Given, le porte-conteneurs bloqué dans le canal de Suez, exprimant son souhait que le navire puisse être débloqué rapidement pour que la navigation reprenne dans ce passage maritime.

Depuis mardi dernier, l’Ever Given, plus de 220 000 tonnes et de 400 mètres de long est coincé en diagonale de la voie d’eau, empêchant toute circulation dans ce passage sui concentre plus de 10 pc du commerce maritime international.

Malgré les tentatives de renflouement ces derniers jours, le mastodonte des mers reste immobile en travers du canal. Conséquence, plus de 300 bateaux sont coincés aux deux extrémités du canal reliant la mer Rouge à la Méditerranée.

Vendredi, plus de 150 personnes ont été blessés et 32 autres ont été tuées dans une collision ferroviaire à Sohag, dans le sud de l’Egypte.

Samedi matin, au moins 25 personnes sont mortes dans l’effondrement d’un immeuble de dix étages au Caire.