Foot-Ligue 1 (15e journée/Match en retard) : Courte victoire du leader devant l’US Monastir (1-0)

L’Espérance sportive de Tunis a réalisé une courte victoire, samedi, devant l’US Monastrienne (1-0), sur la pelouse du Stade d’El Menzah, dans un match en retard comptant pour la 15e journée de la Ligue 1 du football professionnel.

Le seul but de la rencontre est intervenu à la 82e par l’intermédiaire de l’attaquant ghanéen Khalid Abdelbasset.

A la faveur de ce 15e succès de la saison pour l’Espérance qui évoluait sans sept de ses meilleurs éléments engagés avec la sélection nationale, les protégés de Mouine Chaabani gagnent encore du terrain sur leurs poursuivants et confortent leur leadership avec 46 points.

De leur côté, les fils de la capitale du Ribat, essuient leur sixième défaite de la saison et se voient contraints de rester 6e avec 27 points.

Samedi 27 mars:

A El Menzah:

Espérance ST 1 Khalid Abdelbasset 82e

US Monastir 0

Classement PTS J G N D PB PC Dif

1. Espérance ST 46 18 15 1 2 27 9 +18

2. ES Sahel 39 18 12 3 3 31 13 +18

3. USB Guerdane 32 20 8 8 4 19 12 +7

4. CS Sfaxien 30 18 8 6 4 22 10 +12

5. AS Réjiche 28 20 7 7 6 18 14 +4

6. US Monastir 27 19 7 6 6 20 14 +6

-. AS Soliman 27 20 7 6 7 24 27 -3

8. S. Tunisien 25 20 5 10 5 20 17 +3

9. O. Béja 24 19 6 6 7 16 18 -2

10. US Tataouine 22 19 5 7 7 15 21 -6

-. ES Métlaoui 22 20 5 7 8 12 18 -7

12. C.Africain 21 20 4 9 7 18 25 -7

13. CA Bizertin 17 20 4 5 11 12 25 -13

14. JS Kairouan 3 19 0 3 16 9 40 -31