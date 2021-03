Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 25 mars 2021

Temps brumeux, au cours dess premières heures de la journée, notamment sur les hauteurs et les zones avoisinantes des barrages, forêts et oueds, ce qui entraîne une diminution de la visibilité horizontale .

L’institut National de Météorologie (INM) a appelé, dans ce cadre, les usagers de la route, spécialement, ceux empreintant les autoroutes, à faire preuve de vigilance. Le temps sera par ailleurs légèrement nuageux sur tout le pays .

Le vent sera faible à modéré, avec une vitesse ne dépassant pas 30 km / h .

Les activités marines seront possibles, la mer sera ondulée à peu agitée. Les températures seront en légère hausse et les maximales varieront entre 15 et 19 degrés dans le Nord et les hauteurs et entre 19 et 23 degrés dans le reste des régions.