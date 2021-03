Le staff médical de la sélection tunisienne de football a décidé d’écarter le joueur Aymen Ben Mohamed, légèrement blessé, pour suivre un traitement spécial, annonce la fédération tunisienne de football, sur sa page officielle facebook.

Le joueur avait été retenu en sélection nationale en vue du match face à la Libye, prévu ce soir à partir de 20h00, pour le compte de la 5e journée des qualifications du groupe J à la Coupe d’Afrique des Nations (Cameroun-2021).

Les aigles de Carthage, arrivés mercredi à Benhazi, ont effectué l’après-midi une séance d’entrainement sur la pelouse qui abritera le match de ce soir.

La séance organisée sur l’excellente pelouse du stade des Martyrs de Bnina, s’est déroulée dans de bonnes conditions. Les joueurs y ont fait preuve de beaucoup de sérieux et de concentration sous la conduite de Mondher Kebaier qui s’est contenté de quelques exercices d’application.

La Tunisie, rappelle-t-on, avait assuré sa qualification à la phase finale de la CAN depuis la journée précédente et occupe la tête du Groupe J avec 10 points, après trois victoires et un nul. La Guinée Equatoriale est deuxième avec 6 points, devant la Tanzanie (4 pts) et la Libye (3 pts).