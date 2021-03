CAN 2021 (qualfications GrJ) – Libye-Tunisie : arrivée des aigles de Carthage à Benghazi

La sélection nationale tunisienne de football est arrivée, mercredi en fin de matinée, en Libye où elle affrontera son homologue libyenne, jeudi au stade Bnina à Benghazi (19h00), dans le cadre de la 5e journée des qualifications du groupe J à la Coupe d’Afrique des Nations (Cameroun-2021).

Il s’agit de la première équipe recue sur le territoire libyen depuis l’embargo imposé il y a sept ans sur les terrains de football libyens.

Les aigles de Carthage ont été chaleureusement accueillis à leur arrivée à l’aéroport de Benghazi avant de se rendre à leur lieu de résidence situé à 40 minutes de la ville.

Le onze national effectuera une seule séance d’entrainement à partir de 19h00.

La Tunisie, rappelle-t-on, avait assuré sa qualification à la phase finale de la CAN depuis la journée précédente et occupe la tête du Groupe J avec 10 points, après trois victoires et un nul. La Guinée Equatoriale est deuxième avec 6 points, devant la Tanzanie (4 pts) et la Libye (3 pts).