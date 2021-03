Tunisie – 65e anniversaire de l’indépendance : La présidence de l’ARP appelle à un dialogue global

La présidence de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a appelé, dans un communiqué publié samedi à l’occasion du 65ème anniversaire de l’indépendance, à “un dialogue global qui concrétise les objectifs des bâtisseurs de l’Etat national”.

La présidence du Parlement réaffirme son engament à promouvoir l’esprit de dialogue, à renforcer l’unité nationale et à ancrer la culture de la diversité conformément à l’esprit du peuple pacifique et tolérant et aux valeurs pour lesquelles il a lutté.

Elle se dit consciente de l’ampleur des défis posés par la crise sanitaire et sociale à laquelle fait face la Tunisie, faisant part de sa confiance en la capacité du peuple tunisien à s’unir en vue de surmonter toutes les difficultés.

“Obtenue grâce à la volonté de notre peuple et ses forces vives d’édifier l’Etat tunisien souverain et moderne, l’indépendance vivra à jamais dans la mémoire nationale et l’histoire de notre pays. Ce jour anniversaire symbolise l’honneur, la dignité et la souveraineté de l’Etat”, lit-on dans le même communiqué.

La présidence du Parlement a, dans ce sens, rendu hommage aux “immenses et sincères sacrifices consentis par le peuple tunisien en vue d’obtenir l’indépendance”, rendant hommage aux martyrs de la nation et aux leaders du mouvement national.