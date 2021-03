Ligue 1 (19e journée) : Le CA bat son concurrent direct le CAB (1-0)

Le Club africain a engrangé trois points supplémentaires au compteur après avoir battu le Club athlétique bizertin (1-0), samedi au stade de Radès, pour le compte de la 20e journée de la Ligue 1 du football professionnel.

La formation clubiste qui a cueilli à froid son adversaire grâce à un but de Bassirou Compaoré (4e), réalise le 4e succès de la saison et s’éloigne à quatre longueurs de son poursuivant et adversaire du jour. Le CA est 12e avec 21 points, tandis que le CAB demeure avant-dernier avec 17 points.

Au Bardo, le Stade Tunisien a été tenu en échec par l’AS Soliman (1-1) alors qu’il s’acheminait vers un 6e succès après le but de Bilel Mejri à la 60e, mais Aymen Mahmoud décidait autrement offrant le point du nul aux Slimaniens dans ce déplacement difficile en inscrivant le but égalisateur à la 90e.

Malgré ce 10e nul de la saison, les Stadistes conservent ce 8e rang avec 25 points, au même titre que les Slimaniens qui demeurent 6e avec 27 points.

Plus au nord, l’Olympique de Béja se réveille enfin et renoue avec les victoires pour son premier match sous la houlette de Mohamed Mkacher, en disposant de l’ES Métlaoui (1-0). Le seul but de la rencontre a été inscrit par Jacques Bessan à la 36e.

A la faveur de la cette victoire, l’Olympique conserve son 9e rang avec 24 points, tandis que les miniers régressent d’une place et se retrouvent 11e avec 22 points.

Au stade Laaouani de Kairouan, le calvaire continue pour la lanterne rouge qui essuie une 16e défaite, en s’inclinant devant l’US Monastir (0-1).

Les Aghlabides avaient pourtant tenu bon jusqu’à la 84e minute, lorsque les fils de la capitale du Ribat ont décidé de tourner le match en leur faveur grâce à un but de Daggo Tahibamba.

A l’issue de ce nouveau revers, la JSK se complique la tâche et reste lanterne rouge avec trois points, tandis que les Monastiriens grimpent à la 7e place avec 26 points.

Demain dimanche se joueront les affiches du haut du tableau avec notamment au programme :

Dimanche 21 mars

A Sfax (14h00) :

CS Sfaxien – US Ben Guerdane

A Mahdia (13h00) :

AS Rejiche – Espérance de Tunis

A Tataouine (13h00) :

US Tataouine – Etoile du Sahel