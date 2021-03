Le Mouvement al-Chaab appelle Kaïs Saïed à assumer ses responsabilités dans le sauvetage du pays

Le Secrétaire général du Mouvement al-Chaab Zouheir Maghzaoui a appelé, samedi, le président de la République Kaïs Saïed à assumer ses responsabilités dans le sauvetage du pays.

” Nous voulons impulser le pays vers l’avenir sur la base d’un projet national souverain qui serve uniquement les intérêts de la Tunisie “, a-t-il lancé lors d’un meeting organisé à Gafsa à l’occasion du 65e anniversaire de l’indépendance.

Et d’ajouter : ” Notre parti n’est pas celui du président Kaïs Saïed, mais nous nous accordons sur plusieurs points. Le Mouvement al-Chaab se bat aujourd’hui pour sauver le pays et tend la main pour le dialogue et le partenariat avec tous”.

Il a affirmé que son parti ” veut un dialogue qui réconcilie la classe politique avec le pays et le peuple “, et non un dialogue ” pour le partage du butin et des pouvoirs “.

Maghzaoui a considéré que la crise actuelle se traduit principalement par ” l’incapacité de mettre les attentes de la population en tête des priorités de l’action politique “, appelant à la démission du gouvernement Mechichi ” puisqu’il est inapte à poursuivre sa mission ” et affirmant que ” le remaniement ministériel de Mechichi ne passera pas “.

Evoquant la question des élections anticipées, il a souligné qu’il faudrait d’abord ouvrir les dossiers abordés dans le rapport de la Cour des comptes sur les financements étrangers et assurer un climat propice à des élections transparentes en réglant notamment ” l’installation anarchique ” dans le secteur médiatique et en ” libérant la Justice “. Il a, dans ce sens, souligné que ” la plus grande bataille, aujourd’hui, c’est celle de l’indépendance de la Justice “.