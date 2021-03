LCA (4e journée/Phase de poules/Gr D) : L’Espérance ST bat le Zamalek (1-0) et se qualifie prématurément pour les quarts de finale

L’Espérance sportive de Tunis s’est assurée prématurément la qualification aux quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique de Football, en battant le Zamalek d’Egypte (1-0), mardi au Caire, pour le compte de la 4e journée de la Phase de poules (Groupe D) de la compétition.

L’unique but de la rencontre a été inscrit par le Libyen de l’Espérance, Hamdou El Houni à la 73e.

La formation tunisienne conforte ainsi son leadership dans le groupe D avec 10 points, tandis que le Zamalek avec ses deux points, se complique davantage la tâche et rend sa mission de se qualifier aux quarts de finale, pratiquement impossible.

Côté match, les protégés de Mouine Chaabani, particulièrement appliqués en première mi-temps et bien en place, parvenaient à stopper la formation cairote et à négocier les 45 premières minutes sans grande difficulté.

Hamdou El Houni, très actif, se procurait même une occasion d’ouvrir le score sur une ouverture de Mohamed Ali Ben Romdhane, mais le portier zamalkaoui était là pour détourner le ballon en corner.

A la reprise, le Zamalek haussait le ton et jouait franchement l’attaque, diversifiant les combinaisons offensives et Ferjani Sassi a failli donner l’avantage aux siens sur une reprise de la tête que la gardien sang et or, interceptait sans trembler.

Au fil des minutes, les coéquipiers de Ben Romdhane se relançaient en attaque et plaçaient avec beaucoup de persévérance des attaques rapides.

Les efforts espérantistes finissaient par payer à la 73e, lorsque le Libyen Hamdou El Houni ouvrit le score sur une passe décisive de Hamdi Naguez, anéantissant tout espoir des Egyptiens de réaliser la “remontada” espérée.

Loin de là, l’idée de préserver cet avantage et de renforcer la défense, le coach Chaabani lançait alors, Anice Badri et Taha Yassine Khénissi pour peser encore lourd sur la défense zamalkaouie et contraindre la formation cairote à rester repliée en défense.

La stratégie du technicien tunisien fonctionnait parfaitement et l’Espérance se voit propulsée en quarts de finale avant même la fin de la phase de poules.

Dans l’autre match du groupe disputé à Alger, le MC Alger s’est imposé face aux Sénégalais de Teungueth FC 1-0. L’unique but de la partie a été inscrit par Mehdi Benaldjia à la 26e minute de jeu.

A l’issue de cette journée, l’Espérance conforte son leadership avec 10 points, devant le Mouloudia, deuxième avec 8 points. Le Zamalek suit derrière à la 3e place (2 pts), alors que Teungueth FC, déjà éliminé, ferme la marche avec un point seulement Lors de la 5e journée, prévue les 2 et 3 avril, l’Espérance se rendra au Sénégal pour défier Teungueth FC, tandis que le MC Alger recevra le Zamalek.