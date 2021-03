Le droit à la paix désormais enseigné dans les universités tunisiennes

Le 26 février 2021, 6 universités tunisiennes de renom se sont réunies pour marquer le début d’un projet de 3 mois qui consiste à élaborer un cadre juridique ambitieux appelé la Déclaration pour la paix et la cessation des guerres (DPCW).

Initié par l’université Sfax en collaboration avec HWPL, ce projet a pour objectif de permettre aux étudiants en droits de se rendre compte de la valeur de la paix et des droits de l’homme ainsi que développer une capacité d’analyse pour examiner le droit international relatif à la paix.

Afin de prendre plus amples connaissances sur les différents points abordés durant la première cession de ce projet, je vous recommande de lire notre communiqué de presse ci-joint intitulé ” Les universités tunisiennes marquent le début de l’enseignement du droit à la paix”. Si cette initiative suscite votre intérêt, je vous sollicite de bien vouloir diffuser cette nouvelle dans votre média. En agissant ainsi nous espérons cela pourra faire renaître les espoirs et les ambitions des jeunes ainsi que la conviction qu’ils doivent apporter des changements au sein de leur communauté pour un avenir meilleur.

À ce même effet, HWPL organise une conférence internationale en ligne pour commémorer la cinquième année de la proclamation de la Déclaration pour la paix et la cessation des guerres (DPCW) le 14 mars 2021. L’événement réunira des dirigeants mondiaux des secteurs politiques et institutionnels ainsi que des femmes, des jeunes, des religieux et la presse afin de partager des études de cas et des suggestions relatives à la concrétisation d’éventuels projets de paix basés sur la DPCW.

HWPL (Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light) est une ONG internationale pour la paix mondiale et la cessation des guerres. Enregistrée au département de la communication globale et dotée d’un statut consultatif auprès de l’ECOSOC des Nations unies, HWPL transcende les frontières nationales, les idéologies et les religions et travaille pour soutenir et protéger inconditionnellement les droits de l’homme.