Avec l’accord de l’UE, l’Italie bloque la livraison de doses de vaccin AstraZeneca à l’Australie

Les autorités italiennes auraient bloqué l’exportation vers l’Australie de 250 700 doses du vaccin anti-Covid-19 d’AstraZeneca produites en Europe, révèle 20minutes.fr. « Il s’agit de la première application d’un mécanisme de contrôle mis en place par Bruxelles. L’Italie a fait part de sa décision, le 26 février, à la Commission européenne, qui n’a émis aucune objection ».

Pour justifier ce refus, Rome invoque « la pénurie persistante de vaccins et les retards d’approvisionnement de la part d’AstraZeneca dans l’UE et en Italie, la quantité importante de doses concernées et le fait que l’Australie est considérée comme un pays non vulnérable ». A noter toutefois que ce pays a déjà reçu 300 000 doses de ce vaccin.

A qui le tour ? Des pays africains sans doute.