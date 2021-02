Ligue 1 (14e journée) : L’Espérance conforte son leadership

L’Espérance sportive de Tunis s’est imposée, samedi, en déplacement, devant l’Avenir sportif de Soliman (0-2), en match comptant pour la 14e journée du championnat de la Ligue 1 du football professoionnel.

Les buts des “sang et or” ont été inscrits par Taha Yassine Khenissi à la 15e et William Togui à la 87e.

A la faveur de ce 12e succès de la saison, l’Espérance conforte son leadership (37 points) et creuse davantage l’écart sur ses poursuivants.

L’AS Soliman se maintient en milieu de tableau (6e avec 9 points), malgrè cette 5e défaite de la saison.

Dans l’autre match avancé de la journée, l’Union sportive de Ben Guerdane et l’Etoile sportive de Métlaoui, se sont neutralisées (0-0).

Ce nul vierge n’arrange pas les affaires des locaux, l’US Ben Guerdane, qui espéraient se rapporcher de la place de dauphin et rester collés aux concurrents directs, ni les affaires des miniers, enjoints à engranger des points pour s’éloigner de la zone de relégation.

Voici les résultats partiels des rencontres de la 1re journée retour (14e) du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputées samedi:

Samedi 27 février:

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane 0

ES Métlaoui 0

A Soliman:

AS Soliman 0

Espérance ST 2 Taha Yassine Khenissi 15′, William Togui 87′

A Radès (16h00):

Club Africain

JS Kairouan

Reste à jouer

Dimanche 28 février:

A Béja:

O Béja

Stade Tunisien

A Tataouine (14h00):

US Tataouine

AS Réjiche

NB : ES Sahel-Ca Bizertin et US Monastir-CS Sfaxien seront désignés ultérieurement.

Classement PTS J G N D PB PC Dif

1. Espérance ST 37 14 12 1 1 24 7 +17

2. ES Sahel 26 12 8 2 2 19 10 +9

3. CS Sfaxien 24 12 7 3 2 19 6 +13

4. USB Guerdane 21 14 6 6 2 11 4 +7

-. AS Réjiche 21 13 6 3 4 14 9 +5

6. AS Soliman 19 14 5 4 5 17 20 -3

7. US Monastir 18 12 5 3 4 15 10 +5

8. O. Béja 16 13 4 4 5 13 15 -2

9. ES Métlaoui 15 14 4 3 7 7 13 -5

10. S. Tunisien 14 12 3 5 4 15 14 +1

-. US Tataouine 14 13 3 5 5 9 14 -5

12. CA Bizertin 10 13 2 4 7 8 14 -6

13. C.Africain 8 13 1 5 7 11 21 -11

14. JS Kairouan 2 13 0 2 11 6 30 -24