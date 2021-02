Athlétisme/JO de Tokyo : le Kenya reconduit l’équipe de marathon annoncée l’année dernière

L’équipe du Kenya qui courra le marathon des jeux Olympiques de Tokyo cet été sera celle qui avait été annoncée l’an dernier avant le report des JO en raison du coronavirus, a annoncé jeudi un responsable de la Fédération kényane d’athlétisme.

L’équipe, emmenée par le tenant du titre Eliud Kipchoge et la détentrice du record du monde de la discipline Brigid Kosgei, débutera sa préparation le 3 mars dans une “bulle” sanitaire d’entraînement à Kaptagat, dans le nord-ouest du Kenya.

“Nous reconduisons la même équipe sélectionnée pour le marathon avant que les jeux Olympiques de Tokyo aient été reportés en raison de la pandémie. Les athlètes retenus sont au meilleur de leur forme et prêts à concourir après une année d’inactivité. Il n’y a pas besoin de changer une équipe qui gagne”, a déclaré un responsable de la Fédération kényane d’athlétisme, Barnabas Korir.

Chez les hommes, on retrouve notamment le vainqueur des marathons de Boston et Chicago, Lawrence Cherono, et le médaillé de bronze des derniers Mondiaux à Doha, Amos Kipruto.

Chez les femmes, Brigid Kosgei sera accompagnée de la championne du monde Ruth Chepngetich et de l’ancienne championne du monde du 5.000 et 10.000 m, Vivian Cheruiyot.

Initialement prévus du 24 juillet au 9 août 2020, les jeux Olympiques de Tokyo ont été reportés au 23 juillet-8 août 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.

Le Kenya avait terminé les JO-2016 de Rio à la 15e place du classement des nations, et première nation africaine, avec un total de 13 médailles (six or, six argent et une bronze).

Grand pays d’athlétisme, notamment dans les épreuves de fond et demi-fond, le Kenya avait terminé pour la première fois de son histoire en tête du classement des médailles des Mondiaux de Pékin en 2015, avec sept médailles d’or, six d’argent et trois de bronze.