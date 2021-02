Tunisie : un homme disparu dans le désert

Les unités de sécurité et militaires, ainsi qu’un certain nombre d’habitants, continuent de chercher un homme originaire du village de Nouel, dans la délégation sud de Douz, porté disparu depuis hier et qui est sorti avec un certain nombre de parents pour une promenade.

Selon Mosaïque FM, le ministère de la Défense nationale a été contacté pour utiliser un hélicoptère pour rechercher le citoyen disparu dans le désert, mais le mauvais temps et la force du vent ont empêché les militaires de survoler la zone.