Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 22 février 2021

Un vent fort d’une vitesse atteignant 80 km/h soufflera lundi, sur les régions côtières et le sud avec phénomènes de sables locaux sur le sud. Mer très agitée à houleuse sur toutes les côtes et la vigilance doit être de mise pour les activités de navigation et de pêche.

Brume matinale sur les régions du centre-est puis ciel partiellement, nuageux sur la plupart des régions.

Des pluies éparses sont attendues la nuit, sur les régions ouest.

Températures en légère baisse dans le nord et le centre où les maximales varieront entre 18 et 22 °C l’après-midi. Au sud, les températures maximales seront comprises entre 22 et 27 °C.