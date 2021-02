Tunisie : L’ANSI réitère son appel à la vigilance et suspension de l’accès au site web de la Steg

L’Agence Nationale de la Sécurité Informatique (ANSI) a de nouveau tiré la sonnette d’alarme samedi, contre l’attaque cybernétique DDoS (Distributed Denial of Service) ou attaque par déni de service distribué, au moment où l’accès du site web de la Steg (www.steg.com.tn) depuis l’étranger a été suspendu.

L’ANSI a affirmé dans son nouveau communiqué, que cette attaque “est considérée, aujourd’hui, comme étant l’attaque la plus perturbante et redoutable de l’internet moderne… “, précisant qu’elle a pour objectif de provoquer une perte de la disponibilité d’un système informatique incarné, généralement, par un serveur Web, et ce, en saturant la bande passante de ce dernier; ou provoquer, intentionnellement, un épuisement des ressources de la machine.

En même temps, l’accès du site web de la Steg (www.steg.com.tn) depuis l’étranger a été suspendu, et ce, dans le cadre de renforcement des mesures de sécurité prises aujourd’hui, suite à l’alerte de l’ANSI, a affirmé la Steg, dans un communiqué publié sur sa page Facebook.” Les pirates informatiques en ont profité pour intensifier leurs attaques sur les services en ligne “, a noté la Société.

Pour rappel, l’ANSI avait appelé, vendredi, les entreprises à faire preuve de vigilance face aux menaces cybernétiques et à mettre en garde leurs salariés contre les emails douteux qui pourraient être infectés par des ransomwares (type de programme malveillant conçu pour pirater les ordinateurs et forcer les victimes à payer une rançon pour que leurs fichiers soient déchiffrés).

De son côté, la Banque centrale de Tunisie (BCT) avait également, appelé vendredi, les banques et les établissements de crédits à renforcer les mesures de vigilance face aux menaces cybernétiques, dans l’objectif de renforcer la sécurité des paiements et préserver la stabilité financière dans un contexte de plus en plus marqué par des menaces cybernétiques. Un appel qui intervient suite à la tentative de cyberattaque ayant ciblé la BIAT, jeudi 18 février 2021.