Tunisie : Gafsa – Mouvement de protestation pour exiger la construction d’un local pour l’ISSEP Gafsa

Les professeurs et employés de l’Institut Supérieur de Sport et d’Education Physique (ISSEP) de Gafsa ont organisé, ce mercredi, un mouvement de protestation pour exiger la construction d’un local pour l’institut et l’accélération de la nomination d’un directeur à la tête de l’établissement.

A ce propos, le professeur de l’ISSEP Gafsa, Badie Saaï, a déclaré à l’agence TAP, que cette manifestation venait dénoncer la dégradation des conditions d’enseignement dans l’institut dont le siège est exploité par voie de location.

Il a précisé que malgré l’allocation de fonds et une parcelle de terrain pour la construction d’un Institut des sports et d’éducation physique, le projet n’a pas vu le jour.

Et d’ajouter que l’institut de Gafsa manquait de directeur depuis décembre 2020, ce qui a créé un vide dans le fonctionnement de l’institut, appelant à la nomination d’un directeur à la tête de l’institution dans les plus brefs délais.

De son côté, le président de l’Université de Gafsa, Rachad Ben Younes, a affirmé qu’une réunion se tiendra vendredi prochain en présence du directeur général de l’enseignement supérieur, des membres du conseil scientifique élargi et des professeurs de l’Institut supérieur de sport et d’Education physique afin de choisir un directeur pour l’institut et discuter de la question de construction d’un nouvel établissement dans la région.