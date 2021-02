Lutte contre l’abandon scolaire : Deux parrains pour l’école primaire El Mnasria à Sejnane

L’association FACE Tunisie et la Fondation Alstom parrainent, depuis novembre 2019, l’école primaire d’El Mnasria à Sejnane.

Ce projet intitulé « Wassalni El Madrasti » est initié par FACE Tunisie et la Fondation Alstom en partenariat avec le ministère de l’Education, l’Office des œuvres scolaires, le CRDA de Bizerte et ABC Bank. Avec pour objectif : lutter contre l’abandon scolaire.

Le projet vient de s’achever et une cérémonie de clôture a été organisée à l’école d’El Mnasria, lundi 15 février 2021, en présence des différents partenaires, autorités locales et cadres de l’école et de la Direction Régionale de Bizerte relevant du ministère de l’Education.

Comptant plus de 2 000 habitants, la localité d’El Mnasria, située dans la région de Madden à Sejnane, souffre d’énormes problèmes de chômage, de pauvreté, de manque d’infrastructures et de conditions de vie très difficiles.

Pour rejoindre l’école primaire, les 110 écoliers doivent parcourir à pieds entre 10 et 16 kms quotidiennement. De plus, l’éloignement de l’école et les conditions climatiques de cette région rendent les déplacements très difficiles et constituent souvent les principales causes de décrochage scolaire.

C’est pourquoi, l’association Face Tunisie et la Fondation Alstom ont œuvré pour faciliter le transport et le déplacement des élèves, dans le but de lutter contre l’absence chronique et l’abandon des études en équipant l’école et ses enfants, d’un mini bus.

L’école doit rester accessible, sécurisée et attractive pour les enfants

Le projet Wassalni El Madrasti a évolué au fil des mois. Pallier au problème du transport des élèves était un premier objectif, mais il a été décidé de maintenir le soutien de l’école pour améliorer les conditions générales.

C’est ainsi que plusieurs autres activités ont été lancées :

– La réhabilitation des classes (peinture des murs, clôture de l’école, réparation et amélioration de l’infrastructure et des équipements sanitaires).

– La création d’un espace de lecture et d’une bibliothèque de livres, suite à une collecte de livres scolaires, romans, dictionnaires, jeux éducatifs et autres fournitures en arabe, en français et en anglais, adaptés aux différents niveaux.

– L’aménagement et l’équipement d’un terrain de sport et d’une aire de jeux.

– La mise en place d’un jardin botanique et l’organisation d’une action « Un enfant-Un arbre » afin de sensibiliser les écoliers et leurs parents à l’importance de la plantation des arbres et son rôle dans la réduction des effets de la désertification. Cette action avait pour objectif aussi de promouvoir les espaces verts à l’école et la rendre un meilleur endroit de vie, d’éducation et de divertissement.

– L’aménagement d’une salle informatique au sein de l’école et organisation d’une formation « Digital Teens » au profit des élèves, avec des ateliers de coding qui ont pour objectif d’apprendre aux écoliers à programmer et à créer un jeu vidéo personnalisé.

– L’organisation de plusieurs actions éducatives et de sensibilisation contre l’abandon scolaire.

L’impact du projet est visible à plusieurs niveaux. Il a suscité l’intérêt et la satisfaction du corps enseignant, des élèves, des parents, de l’administration régionale et de toute la communauté de la région d’El Mnasria et de Sejnane.