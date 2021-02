Liverpool s’ouvre le chemin des quarts en battant Leipzig (2-0)

Liverpool, qui a fait une croix, ou presque, sur le titre en Premier League, s’est ouvert en grand la voie des quarts de finale de la Ligue des champions en s’imposant (2-0), mardi contre Leipzig, dans un match aller délocalisé à Budapest en raison des règlements sanitaires allemands.

Mohamed Salah et Sadio Mané ont marqué chacun un but et se sont chargés de rappeler que les “Reds” ne sont pas encore morts, et même prêts à refaire main basse sur la Ligue des champions deux ans après leur dernier triomphe.

Pour une équipe en difficulté, qui restait sur une défaite 3-1 à Leicester en Premier League, le champion d’Angleterre a fait preuve de sérénité, de combativité, et surtout d’un solide opportunisme, pour profiter sans pitié de deux énormes cadeaux de la défense de Leipzig, demi-finaliste de la dernière édition (battu 3-0 par le PSG lors du Final 8 à Lisbonne).