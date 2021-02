” Le premier lot du vaccin contre le coronavirus arrivera en Tunisie en mars prochain “, a souligné mercredi, Ahlem Gzara, directrice des soins de santé de base et membre de la commission de vaccination.

” Il s’agit de 93 mille 600 doses du vaccin Pfeizer acquis dans le cadre de l’initiative COVAX et qui permettront de vacciner 46800 professionnels de la santé “, a-t-elle dit lors d’une séance d’audition du ministre de la santé et des membres de la commission scientifique et de la commission de vaccination organisée par la commission de la santé et des affaires sociales au parlement.

Selon Gzara, la Tunisie recevra également entre 200 et 150 mille doses du vaccin AstraZeneca dans le cadre de l’initiative COVAX et 100 mille doses du vaccin Pfeizer acquis dans le cadre d’un achat direct auprès du laboratoire.

La responsable a ajouté que la Tunisie recevra aussi 2 millions de doses de vaccin contre le coronavirus à travers un achat direct pour vacciner 1 million de personnes, 4,3 millions de doses dans le cadre de l’initiative COVAX et 2,4 millions de doses dans le cadre de l’initiative africaine soulignant que des négociations sont en cours pour acheter d’autres doses en vue d’atteindre au total 8,8 millions de doses pouvant couvrir 5 millions de personnes en 2021.

Co-dirigé par l’Alliance Gavi, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’initiative COVAX vise à assurer un accès juste et équitable au vaccin antiCOVID-19.