Tunisie – Alerte Météo : Baisse remarquable des températures dimanche et lundi

Une baisse remarquable des températures est prévue pour dimanche et lundi, 14 et 15 février 2021, notamment dans les régions du nord et du centre, indique un bulletin de suivi de la situation météorologique publié par l’INM.

Les températures maximales seront comprises entre 08 et 13 °C et ne dépasseront pas 06 °C sur les hauteurs. Les températures minimales varieront entre 03 et 07 °C et diminueront à -1 °C et 03 °C sur les hauteurs ouest avec possibilité de chutes de neige.

Un vent de secteur nord soufflera fort de 50 à 70 km/h et atteindra temporairement 90 km /h en rafales sur le nord, le centre et ultérieurement le sud.