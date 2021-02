LCA (Phase de poules/1re j-Gr D) : l’Espérance arrache une victoire difficile à Tunis face au néophyte Teungueth FC

L’Espérance sportive de Tunis s’est imposée devant la formation sénégalaise de Teungueth (2-1), en match comptant pour la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football du (groupe D), disputé samedi, sur la pelouse du stade Hamadi Agrebi de Radès.

Les Sénégalais avaient ouvert le score les premiers à la 33e par l’intermédiaire de Djibril Sylla avant que Taha Yassine Khénissi n’égalise (1-1) en toute fin de la première période (45e) après une faute de main sifflée par l’arbitre kenyan Peter Waweru.

Khalid Abdulbassit donnait l’avantage aux Espérantistes à la 73e. Ce dernier qui inscrivait pour l’occasion son premier but sous les couleurs sang et or, s’était envolé plus haut que tout le monde pour doubler la marque de la tête (2-1).

L’Espérance ST réalise ainsi son premier objectif dans la compétition en réalisant une première victoire en cette nouvelle campagne africaine qui s’annonçait déjà difficile, à l’image de ce premier match particulièrement disputé face au tombeur des Marocains du Raja de Casablanca lors du tour préliminaire, le FC Teungueth.

Branle bas de combat, les coéquipiers d’Anice Badri ne s’y sont pas sortis indemnes de cette opposition avec deux blessures survenues en cours de match, à savoir celle de Ghaylène Chaalali, remplacé par Mohamed Ali Ben Romdhane à la 36e et celle relativement plus grave de Mohamed Amine Tougai à la 85e.

Tougai n’a pas pu être remplacé, l’Espérance ayant déja effectué tous les changements autorisés.

Le directeur technique du club, Kamel Kolsi, qui remplaçait le coach Mouine Chaabani, interdit de banc par la Ligue nationale du football professionnel, avait au préalable remplacé Khénissi par le Ghanéen Abdulbassit à la 58e et Anice Badri par Amine Ben Hmida à la 75e.

Au vu de la physionomie du match, les sang et or qui évoluaient en 4-3-3 s’en sortaient bien devant une formation sénégalaise tenace et entreprenante qui jouait d’égal à égal avec le double champion d’Afrique.

Côté Espérance, les occasions franches manquaient cruellement et la domination affichée sur les trois quarts de la rencontre demeurait stérile.

Au final, c’était une prestation pour le moins modeste livrée cet après-midi dans son fief de Radès par un des sérieux prétendants au titre. Une prestation qu’il faut très vite oublier et se remettre au travail en prévision des prochaines journées et des prochaines confrontations encore plus périlleuses dans un groupe dit ” de la mort”, avec comme autres adversaires, le MC Alger et le Zamalek d’Egypte. Ces deux derniers se sont neutralisés, vendredi, au Caire (0-0).

A l’occasion de la deuxième journée, les protégés de Chaabani négocieront un déplacement périlleux à Alger pour y affronter le Mouloudia Club de la place, le 23 février en cours à partir de 20h.

Le Teungueth FC accueillera à la même date chez lui au Sénégal le Zamalek.

Formations des deux équipes:

Espérance de Tunis: Farouk Ben Mustapha, Hamdi Nagguez, Abdelkader Badrane, Mohamed Amine Tougai, Ellyes Chetti, Fousseny Coulibaly, Abderraouf Benguith, Ghailane Chaalali (M. Ali Ben Romdhane), Anice Badri (M Amine Ben Hmida), Alaa Marzouki (Khalid Abdul Basit), Taha Yassine Khenissi (William Togi).

Teungueth FC: Baye Assane Cissé, Babacar Diop, Malickou Ndoye, Pape Sow, Ibrahima Mane, mamadou Seck, El Haji Baldé, Pape Ndiaye, papa Sakho, Gibril Sillah et Paul Bassene.