Tunisie : Les documents de l’appareil secret prouvent l’implication d’Ennahdha dans des affaires douteuses (Défense de Belaïd et Brahmi)

L’avocate Imen Guezara, membre du collectif de défense des martyrs Chokri Belaid et Mohamed Brahmi, a indiqué que les documents relatifs à l’appareil secret ont “révélé des infractions prouvant l’implication du mouvement Ennahdha dans plusieurs affaires douteuses et attestant de ses liens avec les Frères musulmans”.

Dans une conférence de presse, organisée à l’occasion du 8e anniversaire de l’assassinat de Chokri Belaid, Me Guezara a indiqué que le juge d’instruction (12e bureau) près le Tribunal de première instance de Tunis I, a “découvert, après l’ouverture de la chambre noire (ministère de l’Intérieur), de nouvelles données concernant l’appareil secret d’Ennahdha”.

Elle a ajouté que l’inculpé “Mustapha Khedher suivait de près les déplacements de onze ressortissants américains qui possèdent un espace de loisirs au Bardo, présumé dédié aux actions d’évangélisation”.

Ces documents ont également révélé l’identité d’un individu égyptien qui a dirigé en juin 2012 une session de formation au profit des membres de l’appareil secret du mouvement Ennahdha. Il s’agit de Soliman Azmi Aouis, selon Guezara.

Concernant la relation entre le mouvement Ennahdha et les Frères musulmans, Me Imen Guezara que l’Unité des recherches dans les crimes terroristes d’El Aouina a découvert que l’un des conseillers du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (2011 et 2014) est un ancien détenu d’Ennahdha, impliqué dans l’attribution de bourses spéciales au profit de présumés membres du Hamas (mouvement palestinien islamiste). Il oeuvrait, également, à faire obtenir la nationalité tunisienne à ces boursiers, a-t-elle ajouté.

Les documents ont, aussi, montré la volonté d’une certaine personne de se procurer des armes auprès d’une société russe. Celle-ci comptait les utiliser dans des actes suspects, selon l’avocate.