Spectacle chorégraphique “Roméo & Juliette” le 14 février 2021 au Théâtre de l’Opéra

“Roméo & Juliette” est une création chorégraphique produite par le Théâtre de l’Opéra de Tunis qui sera présentée en avant-première le 14 février 2021 (15h) sur la scène du Théâtre de l’Opéra de Tunis à la Cité de la Culture.

Ce spectacle sur l’histoire des célèbres amants shakespeariens, Roméo & Juliette, est conçu dans le cadre d’une coopération artistique tuniso-italienne renouvelée. Sa date coïncide avec la fête de la Saint Valentin, célébrée le 14 février de chaque année.

Le Théâtre de l’Opéra souligne que ce spectacle initié en 2019, a dû être interrompu en mars 2020 en raison de la crise sanitaire. En application du protocole sanitaire en vigueur, l’institution prévoit la présence d’un nombre limité de spectateurs au spectacle du 14 février.

Une première version de la chorégraphie Roméo et Juliette a été présenté, en février 2019, dans le cadre d’un grand spectacle de l’Orchestre Symphonique tunisien (OST), dirigé par le maestro français Flavian Boy. Sous la direction de la soprano Amira Dakhlia, 60 choristes du choeur de l’opéra de Tunis avaient alors interprété des extraits de Carmen de Bizet.

Des tableaux chorégraphiques interprétés par des danseurs tunisiens et autres italiens avaient été présentés dans ce même spectacle, création de l’Italien Luca Bruni. Ce dernier avait également conçu, en mars 2019, pour le compte du Théâtre de l’Opéra de Tunis, “Didon et Enée”, un spectacle chorégraphique moderne revisite l’œuvre de Henry Purcell et ses personnages emblématiques.

Ce chorégraphe, danseur et directeur artistique de la compagnie Oplas est de retour cette année, à la chorégraphie et à la régie du spectacle chorégraphique “Roméo & Juliette”, mis en œuvre par le Ballet de l’Opéra de Tunis du pôle Ballets et Arts Chorégraphiques.

Trois autres artiste italiens sont également aux commandes de cette œuvre, à savoir Mario Ferrari dans la conception des décors et des costumes et le duo Mari Olga Palliani et Veronica Nieddu, en tant qu’assistantes à la chorégraphie.

Au casting de “Roméo & Juliette”, le duo Wael Marghni (Roméo) et Ranim Kefi (Juliette). Plusieurs autres jeunes danseurs tunisiens s’associent à ce projet avec Abdelmonom Khemis (Mercutio, ami de Roméo), Ilyes Triki (Tybalt), Hazem Chebbi (Pâris), Omar Abbes (Frère Laurent) et Wafa Thebti (La nourrice).

Baya Bouzgarrou, Alma El Douki et Soujoud Khaled (Les amies de Juliette), Hamdi Trabelsi, Mohamed Guirat, Chiheb Slaoui et Souhail Abdejelil (Famille Montaigu) et Zied Sellimi, Seif Abdejelil et Aymen Trabelsi et Ahmed Khmiri (Famille Capulet).

Le ballet sera accompagné par la seconde suite de Roméo et Juliette, considérée la plus emblématique du compositeur russe Sergei Prokofiev et qui est souvent interprétée sur les plus grands théâtres du monde. A la violence et au lyrisme de la partition de Prokofiev, viennent s’ajouter certains passages musicaux contemporains du compositeur italien Marco Schiavoni.

Le spectacle sera sous forme de balade sonore et visuelle dans le monde de Sergei Prokofiev et son chef d’oeuvre composé à partir de la pièce éponyme du dramaturge anglais William Shakespeare.

Roméo et Juliette est un grand classiques de l’Opéra largement adapté et qui inspire les chorégraphes à travers le monde. Cette œuvre est inspirée de la pièce de théâtre mythique de Shakespeare qui continue de faire l’objet d’adaptations dans la musique, le cinéma, la télévision et la bandes dessinée et aussi sur Internet.