Ligue 1 : l’Espérance s’impose à Metlaoui, le Club Africain arrache le nul devant le Stade Tunisien, la JS Kairouan sombre

L’Espérance Sportive de Tunis, leader de la ligue 1, est sortie victorieuse de son déplacement à Metlaoui en s’imposant (2-1) dans les dernières minutes de la rencontre, dimanche pour le compte de la 13e journée de la ligue 1 du football professionnel, marquée par sept pénaltys dont quatre sifflés lors du derby tunisois entre le Club Africain et le Stade Tunisien (2-2).

Les sang et or qui ont ouvert la marque par l’algérien Abdlekader Badrane à la 44 , ont conservé leur avance jusqu’à la moité de la deuxième période, mais un pénalty accordé aux locaux et transformé par Zied Baccouche a remis les deux équipes a égalité. Anice Badri a réussi à arracher les trois points de la victoire une minute avant la fin du temps réglementaire.

Les protégés de Mouine Chaabani qui conservent leur leadership avec 31 points et un match en moins, auront l’occasion de consolider davantage leur avance mercredi prochain à l’occasion de leur match en retard chez la lanterne rouge, la JS Kairouan. Les miniers perdent une place et sont 9e avec 14 points.

De son coté le dauphin, l’Etoile Sportive du Sahel après avoir connu des frayeurs en début de match sur le terrain de l’Olympique de Béja en encaissant un but contre le cours du jeu à la 4e sur un pénalty tranformé Mourad Hedhli, a réussi à l’emporter (2-1) grace à Souleiymane Coulibaly (35′) et Fakhri Ouji (59′).

Ce huitième succès de la saison, permet aux sahéliens, qui leur manquent également un match, de demeurer dans le sillage du leader avec 5 points de retard, tandis que les cigognes sont 11e avec 13 points.

Le CS Sfaxien (3e), a pour sa part, obtenu une courte victoire sur son terrain, devant le promu l’AS Rejche, grâce à un but d’Aymen Harzi, reste à trois longueurs de retard sur le dauphin

L’AS Soliman a tenu en échec à domicile l’US Monastir (0-0). Les locaux et leurs hôtes occupent le ventre mou du tableau et sont respectivement 6e (19pts) et 8e (18pts)

A Tataouine ,les locaux ont infligé une sévère défaite à la lanterne rouge, la JS Kairouan (3-1) qui ne compte que deux petits points dans cette fin de la phase aller.

Les buts des sudistes ont été l’oeuvre de Wassim Zaghdoud (30 ‘), Mohamed Ali Abdessalem (50’ sp) et Thameur Salhi (60 ‘) et les aghlabides qui évoluaient à 10 après l’expulsion d’Ahmed Amri à la 65′, ont réduit le score à la 82′ par Maher Haddad .

Grace à ce troisième succès de la saison, l’US Tataouine s’est extirpé de la 11e place et s’installe à la 8e position avec 11 points en compagnie de l’ES Metlaoui et du Stade Tunisien qui a fait match nul (2-2) avec le Club Africain à El Menzah.

Au cours de ce derby tunisois où l’arbitre Nasrallah Jaouadi a sifflé quatre pénaltys, les deux équipes se sont livrées un farouche chassé croisé.

Les stadistes ont ouvert le score sur un pénalty transformé à la 11e par Houssine Messaadi et Yassine Chammakhi a égalisé, également sur pénalty à la 29′. Ce dernier en a d”ailleurs raté un autre à la 63′. Bilel Mejri a réussi a reprendre l’avantage pour l’équipe du Bardo à la 55′ (2-1) mais les clubistes ont de nouveau renversé la vapeur et égalisé encore une fois sur pénalty à la 82′ par Wisem Ben Yahia (2-2) Le club de Bab Jedid termine la phase aller, scotché à l’avant-dernière place avec 8 points.

Pour sa part le CA Bizertin, après avoir résisté tout le long du match face à l”US Ben Guerdane, s’est fait surprendres en fin de rencontre par Mohamed Amine Hamrouni qui a offert la victoire aux visiteurs à la 89’.

Les sudistes s’installent à la 4e place avec 23 points tandis que les nordistes demeurent à la 12e place (13 points).