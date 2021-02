Tunisie : Des politiques et activistes de la société civile commémorent le 8e anniversaire de l’assassinat de Chokri Belaid

Des politiques, des activistes de la société civile et des citoyens tunisiens se sont donnés rendez-vous, ce matin, sur les lieux de l’assassinat de l’avocat et leader de gauche, Chokri Belaid, lâchement abattu par balles devant son domicile un certain 6 février 2013.

Ses assassins courent toujours et le procès piétine.

Ils sont venus de tous bords pour saluer la mémoire de cet orateur à l’éloquence puissante qu’était Chokri Belaid et pour crier haut et fort leur soif de vérité et leur détermination à lever le voile sur cet assassinat politique et sur toutes les parties impliquées.

Les commanditaires de ce crime n’ont pas encore été identifiés.

Y étaient présents également des amis et des proches parents de Chokri Belaid, ancien secrétaire général du Parti des patriotes démocrates unifié (Ppdu), tué pas trois balles à bout portant, mais également des acteurs politiques et des partisans du Ppdu. Tous ont proféré des slogans condamnant les crimes odieux et d’autres exprimant loyauté envers les martyrs.

Le secrétaire générale de l’Union générale tunisienne du Travail, Noureddine Tabboubi, et des responsables syndicaux étaient parmi les présents.