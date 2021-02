Tokyo 2020 : publication d’un premier “Playbook” pour des JO sûrs et réussis

Le Comité International Olympique (CIO), le Comité International Paralympique (IPC) et le comité d’organisation de Tokyo 2020 ont publié mercredi le premier de leurs ” playbooks ” (guides pratiques) concernant les règles qui seront imposées aux différentes parties prenantes durant les Jeux de Tokyo (23 juillet-8 août).

Cette première publication, destinée aux fédérations internationales et aux officiels techniques, dresse la trame d’une compétition placée sous haute surveillance sanitaire.

La série de Playbooks fournit un cadre de principes de base que chaque groupe de parties prenantes suivra avant de se rendre au Japon, à l’entrée sur le territoire japonais, pendant le séjour aux Jeux et à la sortie du territoire, précise un communiqué publié sur le site du CIO. “Ces guides fourniront une orientation et établiront des paramètres qui permettront aux personnes et aux organisations d’avancer dans leur planification à ce stade”, souligne la même source.

Pour des raisons logistiques, le premier de la série à être publié est celui concernant les Fédérations Internationales et les officiels techniques. Les Playbooks destinés aux athlètes, aux représentants des médias et aux compagnies de diffusion seront publiés dans les jours qui viennent. Des séances d’information animées par le CIO, l’IPC et le comité d’organisation de Tokyo 2020 et ciblant chaque partie prenante viendront compléter la publication de chaque guide.

Ces Playbooks représentent la source d’information officielle et centralisée pour les parties prenantes des Jeux Olympiques et Paralympiques. Les premières versions seront mises à jour avec plus de détails au cours des prochains mois, à mesure que la situation mondiale relative à la COVID-19 se précisera avant les Jeux.

“Les Playbooks de Tokyo 2020 constituent la base de notre plan de travail collectif pour garantir que tous les participants aux Jeux Olympiques et Paralympiques ainsi que les habitants de Tokyo et du Japon restent en parfaite sécurité et en bonne santé cet été”, souligne le communiqué.

Ils sont basés sur le travail approfondi du groupe réunissant tous les partenaires (“All Partners Task Force”) qui comprend notamment l’Organisation mondiale de la Santé, le gouvernement du Japon, le gouvernement métropolitain de Tokyo, et des organisations et experts indépendants du monde entier, ainsi que sur le rapport intérimaire publié par le conseil tripartite en décembre 2020.

Ils s’appuient en outre “sur les enseignements tirés de mesures mises en œuvre avec succès dans d’autres secteurs, notamment dans le cadre de la reprise réussie, un peu partout sur la planète, de milliers d’événements sportifs de classe internationale”.