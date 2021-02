Ligue 1 (12e journée) : Résultats complets et classement

Résultats complets et classement à l’issue des rencontres de la 12ème journée du championnat de la Ligue 1 professionnelle de football, disputées mercredi:

A Kairouan:

JS Kairouan 0

CS Sfaxien 4 Ahmed Ammar (13), Aymen Harzi (61 sp), Kingsley Eduwo (63) et Mohamed Souilah (67)

A Béja:

O. Béja 2 Jacques Bessan (24), Aziz Jabri (86)

Club Africain 0

A Monastir:

US Monastir 1 Al Moatassam Sabo (47)

ES Métlaoui 0

Au Bardo:

Stade Tunisien 2 Bilel Ait Malek (44), Victor Abata (92)

US Tataouine 3 Alia Sylla (3), Alia Sylla (14), Ahmed Hammami (48)

A Hammam-Sousse:

ES Sahel 2 Ayoub Ayed (2), Souleimane Coulibaly (71)

USB Guerdane 1 Bacem Sayari (86)

A Mahdia:

AS Rejiche 3 Boubaker Diarra (47), Ahmed Hadhri (84), Nassim Sioud (93)

AS Soliman 1 Mohamed Ali Ben Hammouda (36)

A El Menzah:

Espérance ST 1 Mohamed Ali Ben Romdhane (47)

CA Bizertin 0

Classement PTS J V N D PB PC Dif

1. Espérance ST 28 11 9 1 1 17 6 +11

2. ES Sahel 23 11 7 2 2 17 8 +9

3. CS Sfaxien 21 10 6 3 1 18 5 +13

-. AS Réjiche 21 12 6 3 3 14 8 +6

5. USB Guerdane 20 12 5 5 2 10 4 +6

6. AS Soliman 18 12 5 3 4 17 18 -1

7. US Monastir 17 11 5 2 4 15 10 +5

8. ES Métlaoui 14 12 4 2 6 6 11 -5

9. S. Tunisien 13 11 3 4 4 13 12 +1

-. O. Béja 13 11 3 4 4 11 13 -4

11. US Tataouine 11 12 2 5 5 6 13 -7

12. CA Bizertin 10 12 2 4 6 8 13 -5

13. C.Africain 7 12 1 4 7 9 20 -11

14. JS Kairouan 2 11 0 2 9 5 24 -19