Tunisie : Des syndicats sécuritaires menacent d’escalade

Des syndicats sécuritaires ont annoncé, ce lundi, des mesures d’escalade en signe de protestation contre l’agression des forces de l’ordre, lors des manifestations qui ont eu lieu récemment dans différentes régions du pays.

Lors d’une manifestation samedi dernier à Tunis, des protestataires ont jeté des projectiles en direction des forces de sécurité et proféré des ” insultes ” et propos ” diffamatoires ” portant atteinte à la dignité des policiers, se sont indignés ces syndicats.

Les protestataires parmi les citoyens, réclamaient l’annulation des peines de prison, prononcées contre des consommateurs de cannabis et la libération des jeunes arrêtés lors des derniers troubles qui ont secoué le pays.

Les Syndicats de sécurité menacent de ne plus sécuriser des manifestations sportives et culturelles, les activités des tribunaux, et de ne plus infliger des amendes aux contrevenants.

En revanche, d’autres syndicats ont appelé à enquêter sur les actes de violence qui ont accompagné les protestations à travers les régions et à déterminer les responsabilités et les éventuelles parties qui se tiennent derrières les troubles.

Ils ont également appelé au limogeage de plusieurs dirigeants sécuritaires, accusés de ” complicité “.