Hechemi Louzir : 300 centres de vaccination anti-Covid-19 aménagés

Le ministère de la Santé procédera à l’aménagement de 300 centres de vaccination anti-Covid-19 répartis sur tout le territoire du pays, soumis aux conditions fixées par le cahier des charges élaborés à cet effet, a indiqué Hachemi Louzir, membre du Comité scientifique de lutte contre le coronavirus et directeur général de l’Institut Pasteur.

Louzir qui préside le comité de pilotage de la campagne nationale de vaccination, a souligné lundi dans une déclaration à la TAP que pas moins de 3 centres de vaccination seront mis en place dans les gouvernorats et un centre dans chaque délégation, en coordination avec les autorités régionales, expliquant que ces centres peuvent être aménagés dans des hôpitaux, des centres de santé de base ou des espaces réservés à cet effet.

Il a rappelé que les vaccins que la Tunisie recevra, soit à travers l’initiative Covax ou les contrats directs avec certains laboratoires, permettront à 50% des Tunisiens d’être vaccinés.

Il a précisé qu’au total, 4,8 millions de doses seront fournies dans le cadre de l’initiative Covax, 2,4 millions de doses de l’Union européenne et 2 millions de doses de vaccins Pfizer qui pourraient être doublées.

La Tunisie acquerra également des quantités de vaccin de Spoutnik russe, qui a obtenu une licence promotionnelle exceptionnelle et temporaire d’un an sur le marché tunisien, en plus de quantités supplémentaires provenant d’un certain nombre d’autres laboratoires internationaux.

Un comité de pilotage de la campagne de vaccination a été crée sous la conduite du directeur de l’institut Pasteur, Hechemi Louzir, avait indiqué Faouzi Mehdi lors d’une conférence de presse le 5 janvier 2021 .

Ce comité sera composé de représentants de ministères ainsi que de la société civile, en plus de la formation de comités régionaux supervisés par les gouverneurs.