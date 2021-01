Ligue 1 (11e journée) : Un derby pas comme les autres et quatre prétendants pour la 2e place

Un derby pas comme les autres s’annonce ce dimanche palpitant entre l’Espérance de Tunis et le Club Africain puisqu’il opposera le leader à l’avant-dernier, à l’occasion de la 11e journée de la Ligue 1 du football professionnel.

L’équipe de Bab Souika, installée depuis quelques semaines sur le fauteuil de leader (22 points), accueillera son voisin de Bab Jedid, enfoncé en bas du tableau (13e, 7 points), dans le premier grand derby tunisois de la saison à enjeux différents, une situation peu fréquente dans l’histoire des confrontations entre les deux équipes phares de la capitale.

En revanche, ce derby ne doit pas déroger à la règle, il restera toujours le match de la saison qu’il ne faut pas perdre, prestige exige, et suscitera le même intérêt pour les fans des deux clubs même s’il se jouera devant des gradins vides et sans “Dakhlas”, Covid-19 oblige.

Sur le terrain, le match intervient au moment où les sang et or passent par une période faste avec une seule défaite sur 9 matches joués (7 victoires et 1 nul), contrairement aux rouge et blanc qui ne comptent jusqu’ici d’une seule victoire remontant à la première journée, avec 4 nuls et 5 défaites.

Les débats s’annoncent ainsi très ouverts entre un leader qui compte creuser l’écart en tête du championnat tout en espérant un faux pas de ses poursuivants, et un avant-dernier qui espère retrouver son efficacité offensive pour s’éloigner de la zone rouge.

En dehors de cette affiche, des duels à distance non moins intéressants mettront aux prises ce week-end quatre équipes partant avec le même objectif : s’emparer de la place de dauphin.

Le premier concerné, le CS Sfaxien (17 pts) qui sera en déplacement périlleux chez l’AS Soliman avec qui il partage la deuxième place. Les Sfaxiens, invincibles depuis trois journées, tenteront de continuer sur leur lancée d’autant plus qu’ils comptent deux matches en retard, mais leur tache ne s’annonce pas facile face aux locaux qui nourrissent les mêmes ambitions après trois succès consécutifs.

Ce duel sera suivi avec beaucoup d’attention par les équipes de l’Etoile du Sahel et de l’US Ben Guerdane, également concernées par la place de dauphin.

La formation étoilée accueillera le Stade Tunisien (8e, 13 pts) avec l’intention d’aligner une troisième victoire de suite et conforter ses chances de s’installer seule derrière le leader. Mais elle doit se méfier d’un adversaire qui veut se rattraper après trois journées sans succès pour se rapprocher du milieu du tableau.

L’US Ben Guerdane sera amenée également à conforter sa série de six matches sans défaite (3 victoires et 3 nuls) à travers une nouvelle performance face à l’O.Béja, nouveau promu (10e, 9 pts). Ce dernier, après trois revers consécutif ayant couté la place de l’entraineur Chaker Meftah, doit amorcer un nouveau départ sous la houlette du coach chevronné, Khaled Ben Yahia.

Dans les autres matches de la journée, l’AS Rejiche (6e, 15 pts) installé juste derrière les quatre prétendants à la place de dauphin, tentera de poursuivre ses beaux exploits en Ligue 1 en vue de s’approcher du podium en allant affronter ce dimanche l’ES Metlaoui, son poursuivant immédiat (14 pts).

Forts de leur dernier succès en déplacement devant le Club Africain (3-1), les Monastiriens (9e, 11 pts) tenteront de leur côté de rééditer l’exploit ce samedi à domicile devant l’US Tataouine (12, 8 pts). Un objectif qui semble à la portée des protégés de Lassad Jarda pour conforter leur position en milieu du tableau, mais susceptible de ne pas être atteint face à une équipe en mauvaise posture après quatre journées sans succès.

L’autre match programmé samedi c’est celui des mal-classés. Le CA Bizertin (11e, 9 pts) offrira l’hospitalité à la lanterne rouge, la JS Kairouan (1 pt) avec l’objectif de signer son troisième succès de la saison qui l’éloignerait du bas du tableau. Mais les Aghlabides conduits de nouveau par l’entraineur Mourad Okbi, tenteront de rentrer avec un résultat positif qui serait le début de leur relance.