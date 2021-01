Tunisie : Reprise des activités d’animation éducative et sociale dans toutes les institutions pour enfants

Le ministère de la Femme, de la Famille et des Personnes âgées a annoncé aujourd’hui, lundi, qu’il a été décidé de reprendre les activités d’animation éducative et sociale dans toutes les institutions pour enfants, y compris les centres d’informatique destinés aux enfants, tout en respectant les règles du protocole sanitaire.

Le ministère a ajouté, dans un communiqué, qu’il avait également été décidé de reprendre les activités en milieu naturel au profit des enfants dans les centres intégrés, affirmant le maintien de la suspension de toutes les manifestations, activités et forums de formation jusqu’au dimanche 14 février 2021.

Le ministère a appelé tous les commissaires régionaux à coordonner avec les responsables des institutions afin de s’assurer de leur disposition à reprendre le travail et de fournir les conditions adéquates pour accueillir les enfants.

” Ces décisions interviennent suite à l’annonce de l’instance nationale de lutte contre la propagation du coronavirus lors de sa réunion tenue le 23 janvier 2021, concernant la reprise des cours dans les établissements scolaires et universitaires le 25 janvier, avec la mise en place de protocoles sanitaires, et après étude des données épidémiologiques fournies par l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes et les recommandations formulées par le Comité scientifique “, lit-on de même source.

Rappelons qu’un confinement national partiel a été décrété pour la période du 25 janvier 2021 au 14 février 2021.