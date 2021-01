Tunisie : ouverture d’une enquête sur les importations périmés

Le parquet du tribunal de Première Instance de Ben Arous a autorisé aujourd’hui, vendredi 22 janvier 2021, la deuxième division centrale de la Garde nationale à Laouina à procéder à une fouille et à effectuer toutes les inspections et actions contre tous ceux qui seront révélés par l’enquête concernant la quantité de riz et de café périmés qui ont été examinés au port de Rades lors de la visite des membres du parlement hier.

Il convient de mentionner que le président de la commission de l’agriculture et de la sécurité alimentaire au Parlement Moez Belhaj Rahouma, a déclaré sur les ondes de mosaïque FM aujourd’hui, la découverte lors de l’inspection d’environ 130 tonnes de riz et environ 120 tonnes de café et 22 mille litres de lait périmés soulignant que ces quantités appartiennent au Bureau tunisien du commerce, qui est affilié au ministère du Commerce.