Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 19 janvier 2021

Le temps se caractérise, mardi, 19 janvier 2021, par la stabilité de la plupart des indicateurs météorologiques.

Aux premières heures de la journée, possibilité d’apparition de bancs locaux avec quelques nuages puis le ciel sera partiellement voilé sur la plupart des régions.

Le vent soufflera de secteur Sud faible à modéré de 15 à 30 km/h et la mer sera houleuse à peu agitée.

Les températures seront en légère hausse et les maximales seront comprises entre 12 et 17 degrés dans le nord et sur les hauteurs, et entre 16 et 20 degrés dans le reste des régions.