Hand – Mondial-2021 – 1er tour : le point sur le Groupe F, G, H

Résultats et classements des Groupes E, F, G, H après les rencontres disputées lundi:

Lundi

Groupe E

Norvège – Autriche 38 – 29

France – Suisse 25 – 24

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. France 6 3 3 0 0 88 76 12 QUALIFIEE

2. Norvège 4 3 2 0 1 93 82 11 QUALIFIEE

3. Suisse 2 3 1 0 2 77 81 -4 QUALIFIEE

4. Autriche 0 3 0 0 3 82 101 -19

Déjà joués:

Suisse – Norvège 25 – 31

Autriche – France 28 – 35

Norvège – France 24 – 28

Autriche – Suisse 25 – 28

Groupe F

Islande – Maroc 31 – 23

Portugal – Algérie 26 – 19

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Portugal 6 3 3 0 0 84 62 22 QUALIFIE

2. Islande 4 3 2 0 1 93 72 21 QUALIFIEE

3. Algérie 2 3 1 0 2 67 88 -21 QUALIFIEE

4. Maroc 0 3 0 0 3 66 88 -22

Déjà joués:

Algérie – Islande 24 – 39

Maroc – Portugal 20 – 33

Portugal – Islande 25 – 23

Algérie – Maroc 24 – 23

Groupe G

Suède – Egypte 24 – 23

Macédoine du Nord – Chili 32 – 29

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Suède 6 3 3 0 0 97 69 28 QUALIFIEE

2. Egypte 4 3 2 0 1 96 72 24 QUALIFIEE

3. Macédoine 2 3 1 0 2 71 99 -28 QUALIFIEE

4. Chili 0 3 0 0 3 84 108 -24

Déjà joués:

Chili – Suède 26 – 41

Egypte – Macédoine du Nord 38 – 19

Suède – Macédoine du Nord 32 – 20

Egypte – Chili 35 – 29

Groupe H

Slovénie – Belarus 29 – 25

Corée du Sud – Russie 26 – 30

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Russie* 5 3 2 1 0 93 83 10 QUALIFIEE

2. Slovénie 4 3 2 0 1 105 85 20 QUALIFIEE

3. Belarus 3 3 1 1 1 89 85 4 QUALIFIE

4. Corée du Sud 0 3 0 0 3 79 113 -34

Déjà joués:

Russie* – Slovénie 31 – 25

Belarus – Corée du Sud 32 – 24

Slovénie – Corée du Sud 51 – 29

Belarus – Russie* 32 – 32

NDLR: les trois premiers des huit groupes du 1er tour se qualifient pour le tour principal. Les groupes A et B se croisent au tour principal dans le groupe I, les groupes C et D dans le groupe II, les groupes E et F dans le groupe III et les groupes G et H dans le groupe IV. Les deux premiers des quatre groupes du tour principal se qualifient pour les quarts de finale. En cas d’égalité, les équipes sont départagées aux rencontres directes entre elles.