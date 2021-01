Tunisie – HAICA : Amende de 5 mille dinars à El Hiwar Ettounsi, Attassia et Telvsa TV

Le conseil de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a infligé une amende de 5 mille dinars aux chaînes de télévision privées El Hiwar Ettounsi, Attassia et Telvsa TV pour non respect des règles de diffusion de la publicité.

El Hiwar Ettounsi et Attassia TV sont épinglés pour non diffusion d’un jingle spécifique qui annonce ou clôt le passage des spots publicitaires et confusion entre contenu informatif et contenu publicitaire. Les deux chaînes de télévision n’ont pas respecté aussi le temps d’antenne consacré à la programmation de messages publicitaires, selon un communiqué publié, lundi, par l’instance de régulation audiovisuelle.

Pour ce qui concerne Telvsa TV, la HAICA pointe du doigt l’émission “Nharek Zine” diffusée le 7 décembre 2020 pour présentation de marchandises en dehors des écrans publicitaires.