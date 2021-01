Tunisie : Qui est Ridha Ben Mosbah, proposé au poste de ministre de l’Industrie, des petites et moyennes entreprises

Ridha Ben Mosbah, qui vient d’être proposé au poste de ministre de l’Industrie, des petites et moyennes entreprises, est né le 8 avril 1954 à Menzel Hayet au gouvernorat de Monastir.

Il est titulaire du diplôme d’ingénieur civil des mines (1979) et du certificat en analyse de projets industriels de l’institut de développement économique de la Banque Mondiale (1981).

Ben Mosbah entame sa carrière professionnelle à la Banque de développement économique de Tunisie (BDET) en qualité d’analyste de projets industriels (1979-1984).

En 1984, il intègre la Compagnie des phosphates Gafsa en qualité de coordinateur de projets d’assistance technique et de restructuration industrielle au sein du même établissement.

De 1992 à 1998, il est directeur central de l’informatique et de l’organisation à la BDET.

De 1998 à 2000, il est chargé de mission au cabinet du ministre de l’industrie.

Il est ensuite nommé directeur général des stratégies industrielles au ministère de l’industrie et de l’énergie (2000-2001) puis directeur général du bureau de mise à niveau dans le même département (2001-2004).

En novembre 2004, il est nommé secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’industrie, de l’énergie et des PME, chargé de l’énergie renouvelable et des industries alimentaires, puis, en janvier 2007, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

En juin 2008, M. Ben Mosbah est désigné Président directeur général du Groupe chimique tunisien et de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG), puis ministre du commerce et de l’artisanat en juin 2009.

Entre 2011 et 2013, il a été PDG de la STEG. Après avoir été conseiller auprès du chef du gouvernement Habib Essid, il a été nommé en octobre 2018 ambassadeur de la Tunisie en Belgique. Ben Mosbah est marié et père de trois enfants.