Tunisie : La liste définitive des blessés et martyrs de la révolution sera, sous peu, publiée

Le chef du gouvernement a ordonnée la publication, le 14 janvier courant, de la liste des blessés et martyrs de la révolution, sur la page de l’Instance générale des résistants, des martyrs et blessés de la révolution et des opérations terroristes, annonce mercredi l’Instance dans un communiqué.

Cette liste est élaborée par la commission des martyrs et blessés de la révolution relevant du Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

” La liste définitive sera publiée au JORT avant la date du 20 mars 2021 “, a encore souligné l’instance, ajoutant que toute personne concernée dont son nom ne figure pas sur la liste pourrait intenter un pourvoi et adresser une correspondance à l’instance dans un délai d’un mois à partir de la date de la publication de la liste sur la page “.

Les blessés de la révolution et les familles des martyrs qui observent un sit-in au siège de l’Instance générale des résistants, des martyrs et blessés de la révolution et des opérations terroristes ont dit rejeter la proposition de la présidence du gouvernement de publier le 14 janvier la liste sur la page de l’Instance et au Jort, le 20 mas prochain.

Ils ont réaffirmé leur déféminisation à accroitre les mouvements de protestation pour demander la publication de la liste définitive avant le 14 janvier 2021, date symbolique qui marque le dixième anniversaire de la révolution de 2011. La liste comporte 129 martyrs et 634 blessés.

Dans une interview accordée à l’agence TAP, le président de l’Instance générale des résistants, des martyrs et blessés de la révolution et des opérations terroristes, Abderrazak Kilani avait indiqué que l’instance qu’il préside (désigné à ce poste en octobre 2020) n’est pas habilitée à publier la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution, précisant que ce dossier relèvera de la compétence de l’instance, une fois la liste définitive publiée au JORT.

D’après lui, c’est à la Commission des martyrs et blessés de la révolution, qui relève du Comité Supérieur des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, que revient légalement la mission d’établir cette liste.

Abderrazak Kilani a dit comprendre les revendications des familles des martyrs et blessés de la révolution et de l’importance de la reconnaissance de leurs droits par l’Etat, regrettant, toutefois, la tournure qu’a prise cette protestation après l’intrusion des protestataires dans son bureau pour poursuivre leur sit-in et l’empêchement du personnel d’accéder au siège de l’instance.

Il a ajouté, dans ce contexte, avoir informé la présidence du gouvernement des revendications légitimes des protestataires, dès lors que l’autorisation de publier la liste finale des martyrs et blessés de la révolution est du ressort du chef du gouvernement.