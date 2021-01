La Tunisie mène des concertations officielles avec la partie russe pour l’acquisition du vaccin anti-Covid “Spoutnik V”

Le ministre de la Santé, Fawzi Mehdi a déclaré, lors d’une conférence de presse tenue, mardi soir au siège de la présidence du gouvernement à la Kasbah, que la Tunisie mène, actuellement, des concertations officielles avec la partie russe pour l’acquisition du vaccin anti-Covid “Spoutnik V”, faisant savoir que la partie russe s’est engagée à fournir à la Tunisie un premier lot de ce vaccin vers la fin de ce mois.

En réponse à une question de l’agence TAP sur la quantité de vaccins qui sera fournie, le ministre de la Santé a indiqué qu’une réunion à distance est prévue ce mercredi avec la partie russe pour discuter de cette question et des procédures techniques pour obtenir le vaccin dans les plus brefs délais.

Il a également indiqué que la Tunisie négocie avec des laboratoires internationaux pour obtenir le vaccin anti-covid, faisant savoir que le ministère de la Santé a accordé au vaccin germano-américain connu sous le nom de “Pfizer” l’autorisation de mise sur le marché tunisien.

Le ministre de la Santé a confirmé que la Tunisie avait décidé d’acheter des vaccins contre le coronavirus auprès de divers laboratoires ayant obtenu des licences de commercialisation, indiquant que les vaccins seront choisis sur la base de données scientifiques et après vérification de leur innocuité et efficacité.

Par ailleurs, le ministre de la Santé a annoncé le lancement imminent de la plateforme électronique “E-VAX” consacrée à la campagne nationale de vaccination contre le Coronavirus, indiquant que le guide d’inscription à cette plateforme sera publié, dans les prochains jours.

Dans le cadre de sa stratégie nationale de vaccination contre le Coronavirus, le ministère de la Santé a défini les groupes prioritaires à savoir les personnes âgées (plus de 60 ans), les travailleurs de la santé et dans les secteurs vitaux (sécurité, armée, douane, etc.), et les personnes atteintes de maladies chroniques.

Le ministre a affirmé que la vaccination contre le coronavirus est gratuite, volontaire et facultative pour tous.