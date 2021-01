Tunisie : Sept décès enregistrés dans plusieurs délégations de l’Ariana, dus à l’asphyxie par le gaz

Sept décès dus à l’asphyxie par le gaz ont été enregistrés dans les différentes délégations du gouvernorat de l’Ariana, au cours de la période allant du 15 décembre 2020 au 7 janvier 2021, du fait de l’utilisation des moyens de chauffage traditionnel et des appareils de chauffage au gaz, a indiqué, dimanche, le Directeur régional de la protection civile à l’Ariana Jamel Ouerfelli dans une déclaration à l’Agence TAP.

Il a ajouté que 21 interventions des unités de protection civile ont eu lieu, au cours des trois dernières semaines, dans certaines délégations. Au moins 40 autres personnes d’une moyenne d’âge variant entre un an et 60 ans et souffrant d’etouffement ont été transportées vers les hôpitaux pour recevoir les premiers soins. Des décès se sont produits sur place, parmi lesquels ceux de deux personnes de nationalité africaine.

Ouerfelli a averti contre le danger d’utiliser des moyens de chauffage traditionnel sans contrôle ou maintenance, appelant les citoyens à l’impératif de faire preuve de vigilance lors de leur utilisation.

Il a souligné l’importance d’aérer le domicile et de placer les moyens de chauffage hors des locaux d’habitation et autres après utilisation, pour garantir la sécurité et éviter les dangers de suffocation par les gaz toxiques.