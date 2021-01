Ligue 1 (7e journée) : Résultats et classement

Résultats complets et classement à l’issue des rencontres de la 7e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputées dimanche:

Dimanche 10 janvier:

A Monastir:

US Monastir 1

Junior Mbele 66′

JS Kairouan 0

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane 1

Mohamed Amine Hamrouni 10′

CS Sfaxien 0

A Radès :

Espérance de Tunis 2

Fedi Ben Choug 45′, Alaa Marzouki 63′

AS Réjiche 0

Déjà joués

Vendredi 8 janvier:

A Soliman :

AS Soliman 1

Stade Tunisien 2

Samedi 9 janvier:

A Metlaoui :

ES Metlaoui 0

Olympique Béja 2

A Bizerte :

CA Bizertin 1

Club Africain 1

A Hammam-Sousse:

Etoile du Sahel 0

US Tataouine 0

Classement PTS J V N D PB PC Dif

1. Espérance ST 16 6 5 1 0 9 2 +7

2. USB Guerdane 12 7 3 3 1 6 2 +4

2. S. Tunisien 11 6 3 2 1 10 6 +4

3. CS Sfaxien 10 5 3 1 1 8 2 +6

-. O. Béja 10 6 2 4 0 8 5 +3

-. ES Sahel 10 6 3 1 2 8 6 +2

-. ES Métlaoui 10 7 3 1 3 4 5 -1

7. AS Réjiche 9 7 2 3 2 6 5 +1

9. AS Soliman 8 7 2 2 3 9 11 -2

10. US Tataouine 7 7 1 4 2 3 5 -2

11. C.Africain 6 7 1 3 3 6 11 -5

12. US Monastir 5 6 1 2 3 5 8 -3

-. CA Bizertin 5 7 1 2 4 6 10 -4

14. JS Kairouan 1 6 0 1 5 2 12 -10