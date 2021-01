Ligue des champions : L’ES Tunis bat Al Ahly Benghazi (3-2) et passe en phase de poules

L’Espérance Sportive de Tunis a validé son billet pour la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football, en battant les libyens d’Al Ahly Benghazi (3-2), lors des seizième de finale retour de la compétition, disputé mercredi au stade Hamadi Agrebi de Radés.

Les sang et or avaient terminé la première période sur un léger avantage grâce à un but d’avance signé Ghailène Chaalali (18e) qui s’était chargé de transformé un penalty accordé par l’arbitre égyptien après une faute commise dans la surface de réparation libyenne sur Taha Yassine Khénissi.

Mieux en place, les libyens techniquement forts étaient parvenus à égaliser à la 60e par l’intermédiaire de Said Naili sur une erreur défensive de l’ailier espérantiste Ilyes Chetti.

La réponse des locaux n’a pas tardé.

Trois minutes à peine (63e), Mohamed Ali Ben Romdhane se déjoue des défenseurs d’Al Ahly Benghazi pour placer un tir en demi-volée qui trompait le talentueux portier libyen.

Nouveau coup de tonnerre à la 76e, les libyens parvenaient une seconde fois à égaliser sur un penalty transformé par Abdallah Arfi.

Les sang et or qui n’avaient pas encore dit leur dernier mot se lançaient avec tout leur poids vers l’attaque, profitant notamment, des changements opérés et parvenaient à tripler la mise à la 87e grâce à Ala Marzouki et à composter leur billet pour la phase de poules de la plus prestigieuses compétition africaine de football.

La manche aller, disputé mercredi dernier au Caire s’était, rappelle-t-on, soldée par un nul vierge entre les deux formations.

L’autre représentant tunisien dans la compétition, le CS Sfaxien a été éliminé de la compétition et jouera le tour préliminaire bis de la coupe de la CAF.