Tunisie : Les mesures relatives au couvre-feu seront appliquées avec rigueur

Le ministère de l’Intérieur a affirmé dimanche que les unités sécuritaires appliqueront rigoureusement les mesures relatives au couvre-feu.

Dans un communiqué, le département appelle les citoyens au strict respect des heures du couvre-feu, de 20h00 à 05h00, dans du protocole sanitaire visant à limiter la propagation de la covid 19.

L’application des mesures adoptées par la commission nationale de lutte contre le coronavirus a été prolongée au 15 janvier 2021.

Il s’agit des mesures préventives et sanitaires, du couvre-feu et de l’interdiction du déplacement entre les régions sauf dans les cas exceptionnels, en plus de l’interdiction des rassemblements et des fêtes publiques et privées.