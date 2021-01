FC Barcelone : Coutinho sera indisponible trois mois

Le milieu de terrain de Barcelone Philippe Coutinho sera indisponible pendant “environ trois mois” après avoir été opéré “avec succès” du genou gauche samedi, a indiqué le club catalan.

Le Brésilien, âgé de 28 ans, avait été touché au ménisque mardi dans le temps additionnel du match de Liga contre Eibar (1-1).

Coutinho avait déjà été indisponible un mois entre fin octobre et fin novembre pour une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche.

L’international brésilien (28 ans, 62 sélections), revenu au Barça l’été dernier après un prêt d’un an au Bayern Munich, a disputé 14 matches cette saison toutes compétitions confondues, et totalise trois buts et deux passes décisives.

Cette blessure est un nouveau coup dur pour Koeman et le club catalan, englué dans une crise sportive et institutionnelle latente. Il s’ajoute à la liste des blessés de longue durée du Barça où figurent déjà Ansu Fati et Gerard Piqué, eux aussi touchés au genou.