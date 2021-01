Ligue1 (5e journée) : L’Espérance ST remporte le classico face à l’Etoile sportive du Sahel 2-0

L’Espérance sportive de Tunis a remporté le classico de la journée face à l’Etoile sportive du Sahel (2-0) et s’empare seule de la tête du classement, à l’issu du dernier match de la 5e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputé vendredi après-midi, au stade hamadi Agrebi de Radès.

Les sang et or qui ont dominé l’ensemble du match sont parvenus à ouvrir le score à la 28e par l’intermédiaire de Ala Marzouki qui inscrit au passage son premier but avec l’espérance sportive de Tunis .

En toute fin de match, Ghaylène Chaalali double la mise sur penalty à la 90e+3.

Ainsi, les protégés de Mouine Chaabani se retrouvent leaders avec 13 points, tandis que l’ES Sahel essuie sa deuxième défaite d’affilée et demeure 3e avec 9 points.

Les résultats

Vendredi 1er janvier 2021:

A Radès :

Espérance ST – ES Sahel 2-0

A Sfax:

CS Sfaxien – Stade Tunisien 3-0

Déjà joués

Jeudi 31 décembre:

A Monastir

US Monastir – CA Bizertin 2-2

Mercredi 29 décembre:

A Mahdia:

AS Rejiche – JS Kairouan 2-0

A Tataouine :

US Tataouine – O.Béja 0-0

A Soliman :

AS Soliman – ES Metlaoui 1-0

A Ben Guerdane :

US Ben guerdane – Club Africain 2-0

Classement PTS J V N D PB PC Dif

1. Espérance ST 13 5 4 1 0 7 2 +5

2. CS Sfaxien 10 4 3 1 0 8 1 +7

3. ES Sahel 9 5 3 0 2 8 6 +2

4. S. Tunisien 8 5 2 2 1 8 5 +3

. AS Réjiche 8 5 2 2 1 5 2 +3

. USB Guerdane 8 5 2 2 1 4 1 +3

6. ES Métlaoui 7 5 2 1 2 3 3 0

. AS Soliman 7 5 2 1 2 6 7 -1

9. O. Béja 6 4 1 3 0 4 3 +1

10. C.Africain 5 5 1 2 2 5 9 -4

11. CA Bizertin 4 5 1 1 3 5 8 -3

12. US Tataouine 3 5 0 3 2 2 5 -3

13. US Monastir 2 5 0 2 3 4 8 -4

14. JS Kairouan 1 5 0 1 4 2 11 -9